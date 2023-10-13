



США о призывах к эвакуации в Газе: Израиль с нами не консультировался

Израиль не консультировался с Вашингтоном, прежде чем озвучивать призывы к палестинцам эвакуироваться с севера Газы на юг.



Такое заявление сделал представитель Совета национальной безопасности Белого дома Джон Кирби.



"Израиль не консультировался с нами, прежде чем призвать палестинское население эвакуироваться. Мы обеспокоены дальнейшими потерями среди ни в чем не повинных людей. Мы хотим быть уверены, что невинные палестинцы, большинство из которых не разделяют идеологию ХАМАСа, смогут покинуть этот район", - сказал Кирби.



По его словам, Соединенные Штаты работают с Египтом и Израилем над безопасным выходом мирных жителей из Газы.