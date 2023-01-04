



США: мы ведем переговоры с Израилем об иранских дронах у РФ

Администрация президента США Джо Байдена ведет переговоры с Израилем о способах борьбы с продажей Ираном беспилотников России, используемых в войне против Украины.



Такое заявление сделал представитель Госдепартамента США Нед Прайс.



"Мы обязательно обсудили с нашими израильскими партнерами угрозу, которую представляют иранские БПЛА, и их распространение в странах по всему миру, в том числе в России", — отметил Прайс.



По его словам, Вашингтон стремится согласовать подход со странами, союзниками и партнерами по всему миру, чтобы убедиться, что используется скоординированный подход для борьбы с этим потоком технологий из Ирана в Россию и другие страны.



Он добавил, что администрация Байдена провела внутренние переговоры по этому поводу и ввела санкции против иранских физических и юридических лиц. Прайс также считает, что РФ нацелилась на мирных жителей, поскольку не смогла достичь военных целей.