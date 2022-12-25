



США: мужчина пошел за покупками в снежную бурю и замерз насмерть

В США мужчина вышел на улицу в снежную бурю и замерз насмерть на улице.



По данным New York Post, тело Уильяма Клея, жителя города Буффало, было найдено на улице в субботу, 24 декабря.



По предварительным данным, мужчина вышел из дома за покупками в магазин. По словам его сестры, после того, как Клей покинул помещение, он перестал выходить на связь.



Его тело нашли прохожие. По словам местной полиции, он стал третьим человеком в этом районе, погибшим в результате непогоды.



Тело погибшего нашли в нескольких сотнях метров от его квартиры. Уточняется, что у мужчины были проблемы с психическим здоровьем. Он скончался в свой 56-й день рождения.



