США: мужчина пошел за покупками в снежную бурю и замерз насмерть
В США мужчина вышел на улицу в снежную бурю и замерз насмерть на улице.
По данным New York Post, тело Уильяма Клея, жителя города Буффало, было найдено на улице в субботу, 24 декабря.
По предварительным данным, мужчина вышел из дома за покупками в магазин. По словам его сестры, после того, как Клей покинул помещение, он перестал выходить на связь.
Его тело нашли прохожие. По словам местной полиции, он стал третьим человеком в этом районе, погибшим в результате непогоды.
Тело погибшего нашли в нескольких сотнях метров от его квартиры. Уточняется, что у мужчины были проблемы с психическим здоровьем. Он скончался в свой 56-й день рождения.
Buffalo man found frozen on street during historic winter storm https://t.co/CBxThTQHEB pic.twitter.com/hKsWeJpcCF— New York Post (@nypost) December 25, 2022