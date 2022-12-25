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США: мужчина пошел за покупками в снежную бурю и замерз насмерть
25.12.2022 16:29 Алина Груднева

США: мужчина пошел за покупками в снежную бурю и замерз насмерть

В США мужчина вышел на улицу в снежную бурю и замерз насмерть на улице.

По данным New York Post, тело Уильяма Клея, жителя города Буффало, было найдено на улице в субботу, 24 декабря.

По предварительным данным, мужчина вышел из дома за покупками в магазин. По словам его сестры, после того, как Клей покинул помещение,  он перестал выходить на связь.

Его тело нашли прохожие. По словам местной полиции, он стал третьим человеком в этом районе, погибшим в результате непогоды.

Тело погибшего нашли в нескольких сотнях метров от его квартиры. Уточняется, что у мужчины были проблемы с психическим здоровьем. Он скончался в свой 56-й день рождения. 

 

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