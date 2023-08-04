



США может направить военных для защиты нефтяных танкеров в Персидском заливе

Вскоре США могут начать отправлять морских пехотинцев в защиту коммерческих нефтяных судов в Ормузском проливе Персидского залива от возможного нападения со стороны Ирана.



Об этом пишет TheGuardian.



Источники издания сообщают, что США уже тренируют отряды морских пехотинцев для отправки на Ближний Восток. Однако именно перевозчики будут решать приглашать на борт американских военных или нет.



Отметим, что в прошлом месяце после очередного нападения на нефтяной танкер Иран заявил, что имел приказ суда арестовать судно. После этого Пентагон отправил на Ближний Восток дополнительные истребители F-35 и F-16, а также военный корабль.



Нападения на танкеры в Персидском заливе начались еще в 2019 году, однако, весной этого года Иран стал делать это чаще.





