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США испытали межконтинентальную баллистическую ракету
06.09.2023 14:57 Алина Груднева

США испытали межконтинентальную баллистическую ракету

США провели испытания твердотопливной межконтинентальной баллистической ракеты Minuteman III.

По данным пресс-службы Космических сил США, запуск осуществлялся с базы Ванденберг, штат Калифорния.

"Эти испытания демонстрируют готовность ядерных сил США и вселяют уверенность в эффективности национальных средств ядерного сдерживания", - сказал полковник Брайан Титус.

Ракета не была оснащена боезарядом. За день до ее запуска представитель Пентагона Пат Райдер сообщил о том, что испытание было запланировано еще несколько лет назад.

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