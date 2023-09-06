



США испытали межконтинентальную баллистическую ракету

США провели испытания твердотопливной межконтинентальной баллистической ракеты Minuteman III.



По данным пресс-службы Космических сил США, запуск осуществлялся с базы Ванденберг, штат Калифорния.



"Эти испытания демонстрируют готовность ядерных сил США и вселяют уверенность в эффективности национальных средств ядерного сдерживания", - сказал полковник Брайан Титус.



Ракета не была оснащена боезарядом. За день до ее запуска представитель Пентагона Пат Райдер сообщил о том, что испытание было запланировано еще несколько лет назад.

