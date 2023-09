США испытали межконтинентальную баллистическую ракету

США провели испытания твердотопливной межконтинентальной баллистической ракеты Minuteman III.



По данным пресс-службы Космических сил США, запуск осуществлялся с базы Ванденберг, штат Калифорния.



"Эти испытания демонстрируют готовность ядерных сил США и вселяют уверенность в эффективности национальных средств ядерного сдерживания", - сказал полковник Брайан Титус.



Ракета не была оснащена боезарядом. За день до ее запуска представитель Пентагона Пат Райдер сообщил о том, что испытание было запланировано еще несколько лет назад.



An operational test launch of an Air Force Global Strike Command unarmed Minuteman III intercontinental ballistic missile launched from Vandenberg Space Force Base, Calif., on Wednesday, Sept. 6, at 1:26 a.m. PT.#MinutemanIII #SafeSecureReady #GT247 pic.twitter.com/L1Jbk2XCQs