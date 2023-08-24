



США и Канада ввели санкции против физлиц, банков и структур РФ: список

Министерство финансов США в четверг, 24 августа, заявило о включении в санкционные списки по РФ 11 физических и два юридических лица.



Под санкции, в частности, попала Аймани Кадырова - мать главы Чечни Рамзана Кадырова. Санкции введены и против Общественного фонда имени Ахмата Кадырова, где она занимает должность президента.



В санкционные списки попали также международный детский центр "Артек" и его директор Константин Федоренко.



Помимо этого, под американские ограничительные меры попали уполномоченный по правам ребенка в Калужской области Ирина Агеева, уполномоченный по правам ребенка в Ростовской области Ирина Черкасова, уполномоченный по правам ребенка в Белгородской области Галина Пятых, а также "министр образования и науки Запорожской области" Елена Шапурова.



Кроме этого, власти Канады пополнили санкционные списки по РФ еще 29-ю структурами - оборонно-промышленного комплекса, финансовой сферы и атомной отрасли, а также четырьмя физлицами.



В документе канадского правительства отмечается, что меры введены против ПАО "Банк Уралсиб", банка "Зенит", "Всероссийского банка развития регионов", Росбанка, "Русатом Оверсиз", ФГУП "Атомфлот", Курчатовского института, Государственного научного центра- Научно-исследовательского института атомных реакторов (НИИАР) и некоторых других проектно-конструкторских организаций.



Также под санкциями оказались "Северсталь", холдинг Владимира Потанина "Интеррос", ряд предприятий "оборонки", включая Улан-Удэнский авиационный завод, "195 ремонтный завод ракетно-артиллерийского вооружения", АО "Нижегородский завод 70-летия Победы".