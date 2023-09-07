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США и Британия ввели санкции против 11-ти российских хакеров
07.09.2023 18:50 Дара Киевская

США и Британия ввели санкции против 11-ти российских хакеров

США и Великобритания ввели санкции против 11-ти членов киберпреступной группировки Trickbot, базирующейся в России. 

Об этом сообщается в пресс-релизе Министерства финансов США.

Отмечается, что группа хакеров атаковала важные инфраструктурные объекты и медицинские учреждения в США во время пандемии COVID-19. Она также заразила миллионы компьютеров по всему миру, включая американские компании и частные лица.

Кроме этого, члены Trickbot сотрудничают с российскими спецлужбами. Санкции затронули старшего администратора и разработчиков.

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