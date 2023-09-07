



США и Британия ввели санкции против 11-ти российских хакеров

США и Великобритания ввели санкции против 11-ти членов киберпреступной группировки Trickbot, базирующейся в России.



Об этом сообщается в пресс-релизе Министерства финансов США.



Отмечается, что группа хакеров атаковала важные инфраструктурные объекты и медицинские учреждения в США во время пандемии COVID-19. Она также заразила миллионы компьютеров по всему миру, включая американские компании и частные лица.



Кроме этого, члены Trickbot сотрудничают с российскими спецлужбами. Санкции затронули старшего администратора и разработчиков.