



США готовы помочь выполнить требования РФ по "зерновой сделке"

Соединенные Штаты готовы помочь России в выполнении ее требований "зерновой сделки", но Москве необходимо определиться со своими запросами.

Об этом на брифинге заявил координатор санкционной политики Госдепартамента США Джеймс О'Брайен.



"Прежде всего, России необходимо ясно дать понять, что она запрашивает. Она выдвигала ряд различных требований. Все они касались неполучения различными российскими институтами услуг со стороны частного сектора. И мы ясно дали понять, что готовы помочь с этими делами. Однако неясно, что Россия считает успехом", - заявил О'Брайен.



Заявленные проблемы РФ касаются конкретных российских коммерческих организаций, у которых возникают сложности с поставщиками в частном секторе на Западе.



О'Брайен также отметил, что Украина экспортировала с начала 2023 года почти 60 млн тонн зерна.



"Тридцать два миллиона тонн из них прошли через Черноморскую зерновую инициативу при посредничестве ООН, в рамках которой большие суда смогли выйти из порта Одессы на мировые рынки", - отметил он.



О'Брайен отметил, что оптимистично настроен в отношении выхода украинского зерна на мировые рынки.



"Это займет у нас некоторое время. Это потребует некоторых затрат, но мы не можем позволить России держать Черное море мертвой хваткой. Это усилия, которые РФ предпринимала при многих правительствах в течение длительного времени. Они пытаются сделать это снова. В этом случае они не преуспеют", - добавил он.