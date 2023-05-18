



США готовит для Украины $60 млрд. Денег хватит и на поддержку контрнаступления

Украина может получить от США новый пакет помощи на сумму в 60 млрд долларов. Объявить о нем Штаты планирует в сентябре, сообщил бывший специальный представитель Государственного департамента США по Украине Курт Волкер на брифинге в Одессе.



"Осенью мы введем еще один пакет помощи, который будет поддерживать Украину в течение 2024 года. Сейчас мы обсуждаем этот пакет в 60 млрд долл., который, я думаю, будет введен в сентябре. Пакет планируется согласовать до президентских выборов в США", - заявил Волкер. .



При этом бывший представитель американского Госдепа заметил, что у США достаточно средств, чтобы поддержать контрнаступление ВСУ, которое должно начаться в начале лета и продлится до осени.



Ранее Волкер заявил, что средства, которые будут использоваться для восстановления Украины, должны поступать на специально созданный фонд инвестирования. Также, по его мнению, следует создать специальный исполнительный орган, который будет регулировать процесс восстановления Украины.



Напомним также, что накануне в госдепе заявили, что США вместе с партнерами продолжат оценивать развитие ситуации в Украине, чтобы предоставлять ей эффективные боевые системы как можно быстрее.



16 мая издание Politico сообщило, что США почти исчерпали 48 млрд долл. для Украины и в конгрессе обсуждают новый пакет финансирования.