



США: 3,8 миллиарда долларов для Израиля

Палата представителей Соединенных Штатов присоединилась к Сенату, чтобы утвердить федеральный бюджет на следующий год в размере 1,7 триллиона долларов.



В этом году, как и в прошлом, США предоставят Израилю оборонную помощь в размере 3,3 миллиарда долларов. Кроме того, как и в прошлые годы, на противоракетную оборону, включая "Железный купол", будет выделено 500 млн долларов, а на защиту от беспилотников — 72,5 млн долларов.



В этом году было обещано дополнительное финансирование в размере 6 миллионов долларов на создание программы грантов в области кибербезопасности.



США инвестируют 225 миллионов долларов в гуманитарную помощь и развитие в Газе, Иудее и Самарии. Это на 6 миллионов долларов больше, чем в прошлом году, и на 40 миллионов долларов больше, чем первоначальный бюджетный запрос президента Байдена. На третий год будет выделено 50 миллионов долларов на продвижение израильско-палестинского мирного соглашения через фонд, посвященный памяти покойного представителя Ниты Лоуи. Кроме того, США продолжат свою официальную политику осуждения выплат, которые в ПА перечисляют семьям террористов.





