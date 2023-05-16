



Спецпрокурор: расследование ФБР о сговоре Трампа и России было ошибочным

Расследование ФБР предполагаемого сговора между Россией и бывшим президентом Дональдом Трампом в предвыборной кампании 2016 года было основано на надуманных доказательствах и имело серьезные недостатки, заявил независимый прокурор США Джон Дарем в отчете, опубликованном в понедельник и цитируемом AFP.



Специальный советник Джон Дарем был назначен в 2019 году генеральным прокурором бывшего президента Трампа Биллом Барром для рассмотрения обвинений в том, что расследование в отношении России было политической "охотой на ведьм".



Отчет Дарема объемом более 300 страниц стал результатом четырехлетнего расследования, которое продолжалось при преемнике Барра, генеральном прокуроре Меррике Гарланде, назначенном президентом Джо Байденом.



В долгожданном отчете резко критиковалось происхождение "Урагана перекрестного огня" — расследования ФБР обвинений в сговоре между Россией и кампанией Трампа.



"Ни у правоохранительных органов США, ни у разведки, по-видимому, не было никаких фактических доказательств сговора в отношении их активов на момент начала расследования урагана Crossfire", — говорится в отчете.



Дарем также сказал, что ФБР и Министерство юстиции продемонстрировали двойные стандарты в том, как они расследовали действия Трампа и его соперника в Белом доме в 2016 году Хиллари Клинтон.



"Скорость и манера, с которой ФБР раскрыло и расследовало Crossfire Hurricane во время президентских выборов на основе сырой, непроанализированной и неподтвержденной разведывательной информации, также отражало заметное отклонение от того, как оно подходило к предыдущим делам, связанным с возможными попытками иностранного вмешательства в выборы, направленными против предвыборной кампании Клинтона", — говорится в сообщении.



Дарем сказал, что "высокопоставленные сотрудники ФБР продемонстрировали серьезную нехватку аналитической строгости в отношении полученной ими информации, особенно информации, полученной от политически аффилированных лиц и организаций".



Трамп приветствовал доклад Дарема.



"ВАУ! После обширных исследований специальный советник Джон Дарем пришел к выводу, что ФБР не следовало запускать расследование сговора Трампа и России!" — написал Трамп на своей платформе Truth Social.



"Другими словами, американская общественность была обманута, как и сейчас ее обманывают те, кто не хочет ВЕЛИЧИЯ для АМЕРИКИ!" — добавил он, очевидно, имея в виду многочисленные уголовные расследования в отношении него.



В заявлении ФБР по отчету Дарема говорится, что нынешнее руководство бюро предприняло десятки корректирующих действий.



"Если бы эти реформы были проведены в 2016 году, ошибки, указанные в отчете, можно было бы предотвратить", — заявили в ФБР.

