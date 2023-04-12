



СМИ: в Пентагоне оценивали "дикие" сценарии войны в Украине

Министерство обороны США оценивало "дикие" сценарии развития войны в Украине.



По данным The New York Times, такая информация якобы содержалась в "слитых" секретных документах Пентагона.



Среди "диких" сценариев отмечалась смерть президента РФ Владимира Путина или президента Украины Владимира Зеленского.



Также там описывалось устранение устранение руководства Вооруженными силами РФ и даже удар Украины по Кремлю. По версии аналитиков Пентагона, война в Украине, вероятнее всего, будет затяжной. Утверждается, что каждый из этих "диких сценариев" могут либо привести к эскалации, либо к прекращению войны посредством переговоров, либо вообще никак не повлиять на ситуацию.



Такую оценку разработали для помощи военным офицерам и политикам продумать возможные последствия масштабных событий.



Уточняется, что удар по Кремлю может привести к эскалации. Президент РФ в таком случае может начать полномасштабную военную мобилизацию и рассмотрит возможность использования тактического ядерного оружия. По другой версии, такой сценарий может заставить Путина договориться об урегулировании войны из-за общественного резонанса.



По словам аналитиков, американская администрация крайне озабочена возможным ударом по Москве, который может повлечь за собой эскалацию со стороны России. По данным издания, именно поэтому Вашингтон не хочет передавать Украине ракеты большей дальности.

