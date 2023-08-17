



СМИ: США предлагают Ирану смягчить санкции, но есть условие

Соединенные Штаты Америки якобы предложили Ирану смягчить санкции в обмен на отказ Исламской Республики от поставок ударных беспилотников и запчастей в Россию.



Об этом говорится в материале газеты Financial Times.



По словам источников, такое предложение было выдвинуто в ходе непрямых переговоров в Катаре и Омане, когда стороны также обсуждали вопрос об обмене заключенными.



Согласно выдвинутым условиям, Ирану нужно отказаться от поставок БПЛА в Россию и от обогащения урана выше 60%, а также сотрудничать с инспекторами МАГАТЭ.



В ответ США не будут вводить новые санкции, кроме тех, что касаются прав человека, а также ослабить ограничения в отношении нефти. Ни США, ни Иран на официальном уровне эту информацию не подтверждают.