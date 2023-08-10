



СМИ: Байден знает, кто принес кокаин в Белый дом

Президент Джо Байден знает, кто принес кокаин в помещения Белого дома в прошлом месяце, и, виновник находится “в пределах семейной орбиты Байдена”, пишет Daily Mail.



Хантер Байден , открыто заявивший о своей кокаиновой зависимости, не был замешан, сообщил источник веб-сайту Soldier of Fortune .



Наркотик был найден 2 июля в каморке в западном крыле, где посетители оставляют свои личные вещи перед тем, как войти в главное здание.



Находка вызвала эвакуацию Белого дома: Байден и его 53-летний сын Хантер находились в то время в Кэмп-Дэвиде.



Неясно, как долго сумка находилась там, прежде чем ее обнаружили, и официальные лица возлагали большие надежды на установление того, кто ее принес.

Секретная служба начала расследование с использованием анализа ДНК и отпечатков пальцев.



По словам официальных лиц, не было никаких камер, которые могли бы заснять преступника, — утверждения, которые Дональд Трамп и его союзники высмеяли.



Представитель Секретной службы Энтони Гульеми сообщил NBC News, что они составили список из 500 человек, потенциально причастных к инциденту, но агентство исключило опрос всех, поскольку это было бы нагрузкой на ресурсы и нарушением гражданских свобод.



Небольшое количество кокаина - 208 миллиграммов или около 0,007 унции - может привести к обвинению в правонарушении только в округе Колумбия.

Секретная служба закрыла расследование 13 июля, заявив, что виновный не найден.



Три источника в службе безопасности, которые в настоящее время работают в правительственном агентстве США, сообщили веб-сайту одно и то же имя человека, который принес кокаин в помещение.



“Если вам нужно имя, спросите Джо Байдена, — сказал один из источников. — Он знает, кто это”.



Второй источник сообщил сайту: “Это был кто-то из семьи Байденов, но не Хантер”.



