



Шокирующий инцидент в школе Вирджинии: всплыли новые детали о стрельбе

Как минимум, один сотрудник младшей школы Ричнек в Ньюпорт-Ньюс, штат Вирджиния, знал о том, что шестилетний мальчик, ранивший на прошлой неделе учительницу, мог быть вооружен.



По данным Reuters, об этом в пятницу, 13 января, сообщили представители учебного заведения на фоне продолжающегося расследования.



По словам пресс-секретаря государственных школ Ньюпорт-Ньюса Мишель Прайс, в прошлый четверг суперинтендант уведомил родителей на виртуальной встрече о том, что некий администратор узнал о возможном наличии у ученика оружия. Личность сотрудника не установлена. Также остается неясным, как он мог узнать о пистолете.



Получив предупреждение, сотрудники школы обыскали рюкзак ребенка, однако оружие в нем не нашли. Ученик выстрелил в учительницу примерно спустя 2,5 часа после обыска. Начальник полиции Стив Дрю утверждает, что первоклассник взял пистолет дома, положил его в рюкзак и пошел в школу. На уроке он вытащил оружие, направил его на учителя и выстрелил. 25-летняя Эбигейл Цвернер была ранена в руку и грудь, однако несмотря на это, вывела детей, пока стрелявшего держала ее коллега. Полиция по прибытии нашла пистолет на полу.



В настоящее время мальчик находится под наблюдением в Департаменте социальных служб Ньюпорт-Ньюса. Прокурор по итогам расследования решит на счет возможных обвинений против матери мальчика. По версии следствия, женщина незаконно купила пистолет Taurus калибра 9 мм. Ей могут предъявить обвинения, если будет доказано, что она не хранила оружие надлежащим образом.