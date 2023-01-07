



Шестилетний мальчик выстрелил в учительницу в Вирджинии

6-летний мальчик выстрелил и ранил учительницу в пятницу в начальной школе Ричнек в Ньюпорт-Ньюс, штат Вирджиния, сообщила полиция.



30-летняя женщина получила ранение, опасное для жизни и была госпитализирована. Начальник полиции Стив Дрю сообщил, что усилия врачей привели к некоторому улучшению ее состояния.



Полиция не сообщает, как 6-летний ребенок приобрел пистолет. Инцидент был описан полицейскими как "ссора в классе", в результате которой был произведен один выстрел.



Начальник полиции подчеркнул, что это не было случайной стрельбой и следствие выясняет происхождение огнестрельного оружия. По словам Дрю, мальчик находится под стражей.