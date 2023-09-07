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07.09.2023 14:42 Евгения Маркова

Шквал критики: Байден ушел с церемонии награждения ветеранов до ее окончания

Президента США Джо Байдена обвинили в неуважении к ветеранам. Глава Белого дома неожиданно ушел с церемонии награждения ветеранов войны.

В интернете распространился вирусный ролик, на котором показано, как Байден вручил медаль “За отвагу” ветерану Вьетнамской войны Ларри Тейлору, после чего стремительно покинул зал. На традиционной заключительной молитве политик не появился.

Бывший “морской котик” Шона Райан считает, что американский президент в очередной раз продемонстрировал неуважение к людям. 

“Какой идиот! Постоянное отсутствие уважения Байдена к кому-либо просто ужасает”, – цитирует его слова New York Post.
 

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