



Сенатор штата Мичиган извинился за визит в Израиль

Сенатор штата Мичиган Сильвия Сантана извинилась за то, что присоединилась к делегации политиков-демократов во время визита в Израиль на этой неделе, пишет jpost.



По сообщению газеты Dearborn Press & Guide , Сантана получила негативную реакцию после посещения Израиля со стороны членов арабо-мусульманской общины в ее районе, в который входят Дирборн и Дирборн-Хайтс.



В социальных сетях Facebook и X Сантана отметила, что ей “следовало проявлять большую осмотрительность” в отношении принятия приглашения на спонсируемый AIPAC визит 24 законодателей во главе с лидером меньшинства в Палате представителей США Хакимом Джеффрисом (штат Нью-Йорк).



“Внимание моих избирателей, особенно представителей арабо-мусульманского сообщества, привлекло то, что я недавно посетил Израиль в качестве сенатора штата. Эта поездка предлагается законодателям штата, чтобы узнать больше об отношениях Мичигана с Израилем”, - заявила сенатор.



“После разговора с друзьями и членами сообщества я признаю, что мое присутствие в этой поездке вызвало гнев и разочарование у многих в арабском /мусульманском сообществе. За это я искренне прошу у вас прощения и надеюсь, что вы поймете, что я никакого злого умысла. Я не могу подобрать идеального сочетания слов, которое действительно отражало бы мои чувства. Моя единственная цель состояла в том, чтобы узнать об этом регионе нашего мира и улучшить свое понимание вопросов, связанных с Мичиганом”, - добавила она.



Сантана сказала, что ей “следовало проявить большую осмотрительность” и обратиться за советом к лидерам сообщества, прежде чем отправиться в поездку.



“Я надеюсь, что те, кто меня знает, продолжат поддерживать меня и поразмышляют о моей самоотверженности и обо всем, чего мы достигли вместе, — написала она. - Теперь я понимаю больше, чем раньше, уровень боли, чувствительности и глубоко укоренившихся эмоций, которые вызвала эта поездка”.

Ее заявления вызвали неоднозначную реакцию, добавило издание Dearborn Press & Guide.



