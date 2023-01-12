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Секретные документы Байдена: будет проведено расследование
12.01.2023 20:39 Ольга Белозерова

Секретные документы Байдена: будет проведено расследование

Генеральный прокурор США Меррик Гарланд объявил, что независимый юрист или специальный советник займется расследованием того, как президент Джо Байден обращался с секретными документами. Напомним, что в офисе и гараже Байдена были обнаружены секретные файлы. 

Гарланд заявил, что расследование возглавит Роберт Гур, прокурор, который занимался терроризмом и корпоративным мошенничеством. Об этом сообщает ВВС.

"Я позабочусь о том, чтобы мистер Гур получил все ресурсы, необходимые ему для выполнения своей работы", - заявил Гарланд. 

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