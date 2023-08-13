



Самый смертоносный пожар в истории США: 89 погибших на Гавайях

Официальные лица говорят, что число погибших, вероятно, увеличится, поскольку спасательные бригады продолжают поиски под обломками, стершими с лица земли туристический город Лахайна, сообщает NBC News.



Лесной пожар, охвативший живописный город на гавайском острове Мауи на этой неделе, унес жизни по меньшей мере 89 человек, сообщил губернатор Гавайев Джош Грин.



Он стал самым смертоносным лесным пожаром в США за последнее столетие.



По состоянию на пятницу было повреждено или разрушено в общей сложности 2200 зданий и других построек, сожжено 2170 акров земли.



Шесть пожаров горят на Мауи и на Большом острове, но официальные лица заявили, что пожар в Лахайне в настоящее время локализован на 85%. Многие исторические достопримечательности города утеряны.



