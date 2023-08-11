



Самое древнее дерево на Гавайях сгорело во время лесных пожаров

Знаменитое древнее дерево на гавайском острове Мауи сильно обгорело во время лесных пожаров, приведших к эвакуации местных жителей и гибели 36 человек, сообщает Newsweek.



На опубликованных кадрах, сделанных в историческом курортном городе Лахайна, видно баньяновое дерево. 150-летняя достопримечательность почернела от сажи, ее ветви обуглились. Многие пользователи соцсетей сожалели о потере, но кто-то выражал надежду на то, что дерево все еще может выжить.



Каниела Инг, бывший представитель Демократической партии, назвала обгоревшее дерево "трагическим символом чрезвычайной климатической ситуации и колониальной жадности". По ее словам, грубое и неумелое управление землей жадными застройщиками и теми, кто спекулировал землей, разрушило природный ландшафт и привело к стремительному распространению огня.



Один из уроженцев города отмечал, что с деревом были связаны все его детские воспоминания, и что город Лахайна никогда не будет прежним.



Однако другие выразили надежду, что дерево все же выживет.



Баньяновое дерево на Гавайях считалось самым большим деревом в США.



"Баньяновое дерево каким-то образом все еще стоит среди таких разрушений", — написал один из пользователей. По его словам, только время покажет, переживет ли оно ущерб, полученный в результате пожаров.



Некоторые отмечали, что во время лесных пожаров в Калифорнии деревья выживали и после гораздо худших повреждений.



"Я скрестил все пальцы на руках и ногах за эту старушку. Ее ветви стоят вертикально — хороший знак для меня", — говорится в посте.

