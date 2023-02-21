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Салливан о словах Путина: это абсурд
21.02.2023 15:52 Алина Груднева

Салливан о словах Путина: это абсурд

Советник Белого Дома по национальной безопасности Джейк Салливан прокомментировал слова президента России Владимира Путина о том, что США развязали войну в Украине и хотят атаковать РФ.

Такой комментарий он предоставил после того, как завершилось обращение главы Кремля к Федеральному собранию.

"Никто не нападает на Россию. Это своего рода абсурд считать, что Россия находилась в какой-то форме военной угрозы со стороны Украины или кого-либо еще", - сказал он.

Салливан также дал понять, что президент США Джо Байден, прибывший после Киева с официальным визитом в Польшу, не будет говорить о дипломатическом урегулировании войны. 

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