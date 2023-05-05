



Руководителей Google, Microsoft пригласили в Белый дом для обсуждения ИИ

Руководители компаний Google, Microsoft, OpenAI и Anthropic компании Alphabet Inc встретятся с вице-президентом Камалой Харрис и высшими должностными лицами администрации для обсуждения ключевых вопросов, связанных с искусственным интеллектом (ИИ) в четверг.



В приглашении указано, что президент Джо Байден "ожидает, что такие компании, как ваша, должны убедиться в безопасности своих продуктов, прежде чем предоставлять их общественности".



Опасения по поводу быстро развивающейся технологии искусственного интеллекта включают нарушения конфиденциальности, предвзятость и опасения, что она может привести к распространению мошенничества и дезинформации.



В апреле Байден заявил, что еще предстоит выяснить, опасен ли ИИ, но подчеркнул, что технологические компании несут ответственность за обеспечение безопасности своей продукции. По его словам, социальные сети уже продемонстрировали, какой вред могут нанести мощные технологии без надлежащих мер предосторожности.



На встрече в четверг будут присутствовать руководитель аппарата Байдена Джефф Зиентс, заместитель руководителя аппарата Брюс Рид, советник по национальной безопасности Джейк Салливан, директор Национального экономического совета Лаэль Брейнард, министр торговли Джина Раймондо и другие.