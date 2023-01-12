Россия освободила ветерана ВМС США
Россия освободила американского ветерана военно-морских сил Тейлора Дадли из Мичигана.
Об этом сообщает CNN со ссылкой на представителя семьи Дадли.
35-летний мужчина был задержан российскими пограничниками в апреле 2022 года после пересечения границы с Польшей в Калининграде. Он был в Польше на музыкальном фестивале, и непонятно зачем пересек границу.
Задержание Дадли, которое правительство США не считало "неправомерным" или основанным на произвольных и дискриминационных мотивах, не получило широкой огласки до четверга, потому что его семья хотела, чтобы переговоры о его освобождении оставались частными.
Дадли был освобожден на российско-польском пограничном переходе Багратионовск-Безледы в четверг после почти года переговоров.