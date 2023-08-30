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Республиканец Рамасвами больше не намерен сокращать военную помощь США Израилю
30.08.2023 09:47 Наталья Богинская

Республиканец Рамасвами больше не намерен сокращать военную помощь США Израилю

Кандидат в президенты от Республиканской партии Вивек Рамасвами рассмотрит возможность увеличения военной помощи США Израилю в случае своего избрания. Об этом он заявил 30 августа газете Israel Hayom.

По словам Рамасвами, военная помощь США Израилю на самом деле выгодна обеим странам.

“Реальность такова, что три миллиарда помощи, которые мы предоставляем Израилю, – это крошечная капля в море военного бюджета США”, – сказал он. “Большая часть этой работы выполняется  в Соединенных Штатах Америки не только в интересах Израиля, но и в наших собственных, даже на национальном уровне, в построении нашей промышленной базы”.

Он добавил, что США не будут сокращать помощь, пока “Израиль не заявит, что она ему больше не нужна”.

Ранее кандидат от республиканской партии заявил, что важно сократить помощь, поскольку отношения между Израилем и США являются не “деловыми”, а “дружескими”. В интервью Israel Hayom не обсуждалась явная перемена  взглядов Рамасвами, но он отметил, что было бы даже разумно обсудить увеличение помощи в случае необходимости.

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