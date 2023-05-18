



Республиканцы и демократы просят Байдена дать Украине F-16, - СМИ

Письмо с просьбой разблокировать поставки Украине истребителей F-16 направила администрации президента США Джо Байдена группа из 14 членов Конгресса США - и демократов, и республиканцев.



"Как мы видели из-за того, что наши союзники изначально не решались предоставить танки Украине, лидерство США имеет решающее значение для предоставления Киеву дополнительных ресурсов и новых возможностей", - написали законодатели в письме в Белый дом, текст которого опубликовало издание New York Times.



Конгрессмены назвали предоставление Украине истребителей F-16 необходимым для "эффективного прекращения этой войны на справедливых условиях".



Тем временем истребители F-16 готовы передать Украине несколько европейских стран, но власти США все еще не разрешают начать на них обучение украинских пилотов, напоминает РБК-Украина. 16 мая премьер-министр Великобритании Риши Сунак и его нидерландский коллега Марк Рютте договорились работать над созданием коалиции для передачи Украине истребителей F-16. При этом Британия не планирует передавать истребители Typhoon в Украину после того, как украинские военные заявили, что отдали предпочтение истребителям F-16.