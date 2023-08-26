



Религиозная предвзятость: Еврейская пара подает иск на агентство по усыновлению

Еврейская пара имеет основания подать в суд на Департамент по делам детей Теннесси после того, как агентство по усыновлению отказало им в услугах, потому что они евреи. Такое решение принял 24 августа апелляционный суд Теннесси.



Вердикт суда стал последним событием в длительной битве, когда Элизабет и Габриэль Рутан-Рам в 2021 году обратились в Объединенный методистский дом Холстона для детей в Гринвилле (штат Теннесси) для обучения приемных родителей. Пара надеялась воспитать, а затем усыновить ребенка.



Согласно иску, агентство отказалось с ними работать, потому что они были евреями. Закон штата Теннесси, принятый в 2020 году, позволяет агентствам по усыновлению не помещать детей в дома, которые нарушают их “религиозные ,политические или моральные убеждения”. Иск, поданный Рутан-Рам, направлен против закона, который, главным образом, освобождает агентства от сотрудничества с однополыми парами. Но позже коллегия из трех судей отклонила их иски “по техническим причинам”.



Последнее постановление отменяет это решение, а еще одна коллегия из трех судей решила, что пара имеет право подать в суд “как потенциальные приемные родители и как налогоплательщики, не получив доступа к тем же услугам, которые доступны христианам”. К иску к Рутан-Рамс присоединились еще шесть человек.



“Лиз и Гейб Рутан-Рам подверглись возмутительной дискриминации, потому что они евреи”, – заявила в своем заявлении Рэйчел Лазер, президент Americans United. “Эта любящая пара хотела помочь нуждающемуся ребенку, но им сказали, что они не могут получить услуги от агентства, финансируемого налогоплательщиками, потому что они исповедуют неправильную религию”.