



Рекордный джекпот Mega Millions сорван: победитель из Флориды выиграл $1,58 млрд

По словам официальных представителей популярной американской лотереи, единственный выигрышный билет на рекордную сумму джекпота Mega Millions был продан во вторник вечером во Флориде. Сумма джекпота составляет 1,58 миллиарда долларов. Владелец или владельцы этого билета могут выбрать единовременный платеж в размере 783,3 миллиона долларов до вычета налогов или выбрать вариант аннуитета.



Аннуитет состоит из тридцати ежегодных платежей и в конечном итоге равняется полному джекпоту за вычетом налогов.



Джекпот рос с тех пор, как последний раз он был выигран в Нью-Йорке в середине апреля. С тех пор был проведен 31 розыгрыш, но никто не угадал все шесть номеров.



Помимо того, что это был крупнейший случайный выигрыш в истории Mega Millions, он, по-видимому, был третьим по величине в истории лотерей США.



Джекпот Mega Millions, выигранный во вторник, стал вторым неожиданным выигрышем в миллиард долларов за это лето. В прошлом месяце игрок Powerball купил в Лос-Анджелесе выигрышный билет на сумму 1,08 миллиарда долларов .



Шансы на выигрыш джекпота составляют примерно 1 к 302,58 миллиона.