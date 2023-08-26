



Президентский рейтинг Трампа вырос после ареста

Рейтинг Дональда Трампа вырос после его формального ареста. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на результаты опроса, проведенного совместно с Ipsos.



Согласно опросу, Трамп увеличивает отрыв в борьбе за пост кандидата в президенты от Республиканской партии после ареста и освобождения под залог в штате Джорджия.



В настоящее время рейтинг Трампа составляет 52%, в то же время в начале августа он составлял 47%.



Вторым в рейтинге от республиканцев является Рон Десантис, которого поддерживают 13%.



Отмечается, что в гипотетическом противостоянии с действующим президентом Джо Байденом Трамп набирает 38% против 32% оппонента.



Напомним, 23 августа Трамп сдался по формальной процедуре в тюрьму округа Фултон штата Джорджия по более чем десяти обвинениям, связанным с попытками отменить результаты президентских выборов в штате в 2020 году.



Он провел в тюрьме чуть более 20 минут для оформления документов и вышел в залог 200 тысяч долларов.

