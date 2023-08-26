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Президентский рейтинг Трампа вырос после ареста
26.08.2023 16:37 Ирина Демьянова

Президентский рейтинг Трампа вырос после ареста

Рейтинг Дональда Трампа вырос после его формального ареста. Об этом сообщает  Reuters  со ссылкой на результаты опроса, проведенного совместно с Ipsos.

Согласно опросу, Трамп увеличивает отрыв в борьбе за пост кандидата в президенты от Республиканской партии после ареста и освобождения под залог в штате Джорджия.

В настоящее время рейтинг Трампа составляет 52%, в то же время в начале августа он составлял 47%.

Вторым в рейтинге от республиканцев является Рон Десантис, которого поддерживают 13%.

Отмечается, что в гипотетическом противостоянии с действующим президентом Джо Байденом Трамп набирает 38% против 32% оппонента.

Напомним, 23 августа Трамп сдался по формальной процедуре в тюрьму округа Фултон штата Джорджия по более чем десяти обвинениям, связанным с попытками отменить результаты президентских выборов в штате в 2020 году.

Он провел в тюрьме чуть более 20 минут для оформления документов и вышел в залог 200 тысяч долларов.
 

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