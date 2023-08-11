



Президент США попросил у Конгресса $24 млрд для Украины

Как и ожидалось, президент Соединенных Штатов Джозеф Байден обратился в Конгресс с запросом о дополнительном финансировании в размере около 40 млрд долларов. Часть этой суммы - 24 млрд долл. - уйдет на помощь Украине, о чем сообщила журналист издания Politico Эмма Кейтлин в Twitter.



Кроме того, 12 млрд долл. получит Федеральное агентство по чрезвычайным ситуациям (FEMA). Еще 4 млрд долл. будут направлены на решение проблем на южной границе страны.



NEW: Biden is asking Congress for about $40B in emergency funding. That includes:



— More than $24B in Ukraine aid

— $12B in FEMA disaster relief

— $4B to address issues at the southern border — Caitlin Emma (@caitlinzemma) August 10, 2023





Отметим, как утверждают СМИ, общий объем помощи, выделяемый США Украине, уже превысил объемы помощи любой другой стране.



Авторитетное издание

обратило внимание, что обращение президента США Джо Байдена к Конгрессу с просьбой выделить еще 24 млрд долл. на помощь Украине и другим странам, пострадавшим от вторжения России, является первым случаем, когда законодателей просят увеличить финансирование с тех пор, как республиканцы получили большинство в Палате представителей,

Запрос президента включает 13,1 млрд долл. на военную помощь Украине и пополнение запасов оружия, используемого Пентагоном для ведения боевых действий. Еще 8,5 млрд долл. пойдут на экономическую, гуманитарную и другую помощь Украине и другим странам, пострадавшим от войны. 2,3 млрд. долл. он запросил на привлечение дополнительной помощи от других доноров через Всемирный банк.

"Этот запрос станет проверкой того, сохранится ли в Вашингтоне двухпартийная поддержка масштабных усилий США по поддержке Украины", - отмечает издание.

В то же время Bloomberg сообщает, что 9,5 млрд. долл. предназначены для закупки военного оборудования для Украины и пополнения запасов Пентагона. На продолжение военной, разведывательной и другой поддержки уйдет еще 3,6 млрд. долл.

По словам высокопоставленного представителя администрации, оборонная помощь рассчитана на период до конца первого квартала 2024 года. "Неудача в утверждении финансирования Украины станет переломным моментом для США спустя почти 18 месяцев после начала войны. Конгресс трижды принимал пакеты помощи Украине, последний раз в декабре прошлого года, без особых споров. Это также пошатнет трансатлантическую коалицию, которую Байден помог собрать для предоставления вооружений и обучения украинских военных", - отмечается в сообщении.