Как и ожидалось, президент Соединенных Штатов Джозеф Байден обратился в Конгресс с запросом о дополнительном финансировании в размере около 40 млрд долларов. Часть этой суммы - 24 млрд долл. - уйдет на помощь Украине, о чем сообщила журналист издания Politico Эмма Кейтлин в Twitter.



Кроме того, 12 млрд долл. получит Федеральное агентство по чрезвычайным ситуациям (FEMA). Еще 4 млрд долл. будут направлены на решение проблем на южной границе страны.



NEW: Biden is asking Congress for about $40B in emergency funding. That includes:



— More than $24B in Ukraine aid

— $12B in FEMA disaster relief

— $4B to address issues at the southern border

— Caitlin Emma (@caitlinzemma)

August 10, 2023