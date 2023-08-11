Президент США попросил у Конгресса $24 млрд для Украины
Как и ожидалось, президент Соединенных Штатов Джозеф Байден обратился в Конгресс с запросом о дополнительном финансировании в размере около 40 млрд долларов. Часть этой суммы - 24 млрд долл. - уйдет на помощь Украине, о чем сообщила журналист издания Politico Эмма Кейтлин в Twitter.
Кроме того, 12 млрд долл. получит Федеральное агентство по чрезвычайным ситуациям (FEMA). Еще 4 млрд долл. будут направлены на решение проблем на южной границе страны.
NEW: Biden is asking Congress for about $40B in emergency funding. That includes:— Caitlin Emma (@caitlinzemma) August 10, 2023
— More than $24B in Ukraine aid
— $12B in FEMA disaster relief
— $4B to address issues at the southern border
Отметим, как утверждают СМИ, общий объем помощи, выделяемый США Украине, уже превысил объемы помощи любой другой стране.
Авторитетное издание The New York Times обратило внимание, что обращение президента США Джо Байдена к Конгрессу с просьбой выделить еще 24 млрд долл. на помощь Украине и другим странам, пострадавшим от вторжения России, является первым случаем, когда законодателей просят увеличить финансирование с тех пор, как республиканцы получили большинство в Палате представителей,
Запрос президента включает 13,1 млрд долл. на военную помощь Украине и пополнение запасов оружия, используемого Пентагоном для ведения боевых действий. Еще 8,5 млрд долл. пойдут на экономическую, гуманитарную и другую помощь Украине и другим странам, пострадавшим от войны. 2,3 млрд. долл. он запросил на привлечение дополнительной помощи от других доноров через Всемирный банк.
"Этот запрос станет проверкой того, сохранится ли в Вашингтоне двухпартийная поддержка масштабных усилий США по поддержке Украины", - отмечает издание.
В то же время Bloomberg сообщает, что 9,5 млрд. долл. предназначены для закупки военного оборудования для Украины и пополнения запасов Пентагона. На продолжение военной, разведывательной и другой поддержки уйдет еще 3,6 млрд. долл.
По словам высокопоставленного представителя администрации, оборонная помощь рассчитана на период до конца первого квартала 2024 года. "Неудача в утверждении финансирования Украины станет переломным моментом для США спустя почти 18 месяцев после начала войны. Конгресс трижды принимал пакеты помощи Украине, последний раз в декабре прошлого года, без особых споров. Это также пошатнет трансатлантическую коалицию, которую Байден помог собрать для предоставления вооружений и обучения украинских военных", - отмечается в сообщении.