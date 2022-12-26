



Поздравил с Рождеством: Трамп назвал Байдена "умственно отсталым"

Бывший президент США Дональд Трамп опубликовал в своей соцсети Truth Social поздравление с Рождеством, в котором назвал своего преемника Джо Байдена "умственно отсталым".



Об этом сообщает РБК.



"Всех с Рождеством, включая радикальных левых марксистов, которые пытаются разрушить нашу страну, и ФБР, которое незаконно принуждает и платит социальным и убогим медиа, чтобы они продвигали умственно отсталого демократа вместо блестящего, проницательного и любящего США Дональда Трампа", - говорится в поздравлении Трампа.