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Посол США в Украине: обстрелы лишь усиливают нашу решимость
01.01.2023 03:34 Алина Груднева

Посол США в Украине: обстрелы лишь усиливают нашу решимость

Посол США в Украине Бриджит Бринк прокомментировала вчерашнюю массированную атаку на мирные украинские города, совершенные Россией перед Новым годом.

Об этом она написала в Twitter.

По ее словам, удары, которые наносит РФ по мирным жителям, лишь усиливают решительность Вашингтона. Она подчеркнула, что за праздничную неделю это уже третья атака подряд, когда россияне бьют по жилым домам, гостиницам и другим гражданским объектам Украины.

"Эти атаки, особенно ужасны в это время года, лишь усиливают решимость как отважных украинцев, так и нашу", - подчеркнула она.

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