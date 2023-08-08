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Популярный пляж Нью-Йорка закрыли из-за нападения акулы
08.08.2023 21:37 Ирина Демьянова

Популярный пляж Нью-Йорка закрыли из-за нападения акулы

Нью-Йорк закрыл свой популярный пляж Рокавей во вторник после того, как 50-летняя женщина была укушена акулой в понедельник вечером, сообщает ВВС.

Женщина плавала недалеко от берега, когда акула укусила ее за ногу, сообщили представители New York City Parks.

Спасатели вытащили женщину из воды и оказали ей первую помощь, прежде чем ее доставили в больницу.

Официальные лица заявили, что она находится в критическом, но стабильном состоянии, у нее глубокий порез на бедре.

Этот инцидент знаменует собой первый подтвержденный укус акулы на пляже Рокавей за последнее время, сообщили в департаменте парков.

Этим летом на пляжах Лонг-Айленда в штате Нью-Йорк произошла волна столкновений людей с акулами. Эксперты говорят, что все больше акул подплывают ближе к берегу из-за потепления воды в связи с изменениями климата.

Сообщается, что после инцидента в понедельник вертолеты обыскали воду в поисках акул, но ничего не нашли. 

 

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