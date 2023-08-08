



Популярный пляж Нью-Йорка закрыли из-за нападения акулы

Нью-Йорк закрыл свой популярный пляж Рокавей во вторник после того, как 50-летняя женщина была укушена акулой в понедельник вечером, сообщает ВВС.



Женщина плавала недалеко от берега, когда акула укусила ее за ногу, сообщили представители New York City Parks.



Спасатели вытащили женщину из воды и оказали ей первую помощь, прежде чем ее доставили в больницу.



Официальные лица заявили, что она находится в критическом, но стабильном состоянии, у нее глубокий порез на бедре.



Этот инцидент знаменует собой первый подтвержденный укус акулы на пляже Рокавей за последнее время, сообщили в департаменте парков.



Этим летом на пляжах Лонг-Айленда в штате Нью-Йорк произошла волна столкновений людей с акулами. Эксперты говорят, что все больше акул подплывают ближе к берегу из-за потепления воды в связи с изменениями климата.



Сообщается, что после инцидента в понедельник вертолеты обыскали воду в поисках акул, но ничего не нашли.



