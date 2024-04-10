



Politico: Трамп предложил каждому штату решать самостоятельно законен ли аборт

Во вторник 9 апреля Верховный суд Аризоны поддержал 160-летний закон, запрещающий аборты на любой стадии беременности, за исключением случаев, когда жизнь пациентки находится в опасности. Исключений нет - изнасилование или инцест - все это ушло на задний план. Это решение может вступить в силу уже в конце мая, хотя неясно, как, будет ли и когда закон применяться.



Продолжающиеся судебные разбирательства в других штатах, таких как Небраска, Айова и Юта, могут означать новые изменения в законах штата об абортах в этом году.



Группы по защите прав на аборты также настаивают на принятии в этом году поправок к конституции, которые защитят доступ к абортам в таких штатах, как Монтана и Невада, и отменят запреты на аборты во Флориде и Миссури.



Бывший президент Дональд Трамп в понедельник отказался одобрить федеральный запрет на аборты и заявил, что в эпоху “после Роу” этот вопрос находится в руках штатов.



Решение Верховного суда об отмене дела “Роу против Уэйда” почти два года назад создало лоскутную — постоянно меняющуюся — картину доступа к абортам в Соединенных Штатах, где примерно треть штатов запрещает эту процедуру практически при всех обстоятельствах. Это включает почти всю юго-восточную часть Соединенных Штатов после того, как недавнее постановление Верховного суда Флориды ввело в штате шестинедельный запрет на аборты, который вступит в силу 1 мая и отрезал ключевую региональную точку доступа для этой процедуры.



