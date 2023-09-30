Подозреваемый в убийстве рэпера Тупака Шакура был организатором, - полиция
Полиция Лас-Вегаса дала пресс-конференцию относительно задержания Дуэйна Дэвиса, подозреваемого в причастности к убийству рэпера Тупака Шакура, застреленного в 1996 году.
По словам правоохранителей, всего было четыре подозреваемых, а он остался единственным выжившим к нынешнему времени из них.
"Дуэйн Дэвис был заказчиком. Он организовал план, который был реализован для совершения этого преступления", - сказал лейтенант столичного управления полиции Лас-Вегаса Джейсон Йоханссон.
По словам окружного прокурора, даже если Дэвис не был тем, кто стрелял в Шакура, по законам штата Невада ему все равно можно предъявить обвинение в убийстве. Дэвис должен предстать перед судом в ближайшие несколько дней. Правоохранители пояснили, что к аресту Дуэйна, которого жена погибшего ждала 27 лет, привели его же слова о том, что он находился в "кадиллаке", из которого расстреляли рэпера.
Напомним, что Дэвиса арестовали 29 сентября. Перед этим в доме его жены были проведены обыски, в ходе которых были изъяты компьютеры, телефон и патроны.