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Первая женщина-телеведущая в США Барбара Уолтерс скончалась в возрасте 93 лет
31.12.2022 07:30 Евгения Маркова

Первая женщина-телеведущая в США Барбара Уолтерс скончалась в возрасте 93 лет

Сегодня ночью в возрасте 93 лет скончалась ветеран американского телевидения, журналистка и писательница Барбара Уолтерс, сообщает ABC. 

Уолтерс была одним из самых известных телеинтервьюеров и первой женщиной, ведущей выпуска новостей в Соединенных Штатах.

Барбара была ведущей утренней передачи Today и ток-шоу The View, вечерних новостей 20/20 и ABC Evening News, а также корреспондентом на World News. Она создала проработала в американских СМИ более пяти десятилетий.
 


Барбара Уолтерс родилась в 1929 году в Бостоне. Её родители были евреями и потомками беженцев из бывшей Российской империи. 

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