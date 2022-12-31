



Первая женщина-телеведущая в США Барбара Уолтерс скончалась в возрасте 93 лет

Сегодня ночью в возрасте 93 лет скончалась ветеран американского телевидения, журналистка и писательница Барбара Уолтерс, сообщает ABC.



Уолтерс была одним из самых известных телеинтервьюеров и первой женщиной, ведущей выпуска новостей в Соединенных Штатах.



Барбара была ведущей утренней передачи Today и ток-шоу The View, вечерних новостей 20/20 и ABC Evening News, а также корреспондентом на World News. Она создала проработала в американских СМИ более пяти десятилетий.



Barbara Walters has died at 93. pic.twitter.com/QTpzSxwa3w — ThaAmazingOutlaw🎧 (@ClydeThaOutlaw) December 31, 2022

Барбара Уолтерс родилась в 1929 году в Бостоне. Её родители были евреями и потомками беженцев из бывшей Российской империи.