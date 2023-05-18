



Передача F-16 Украине: Пентагон, в общем-то, не против, - СМИ

Представители Министерства обороны США не против передачи истребителей F-16 Украине. Об этом пишет издание Politico, ссылаясь на собеседника из Пентагона, который пожелал остаться неназванным.



Так, в ответ на просьбу прокомментировать передачу F-16 Украине, источник указал журналистам на статью газеты, опубликованную еще в январе 2023 года. В ней другой анонимный собеседник из Пентагона, говоря о поставках истребителей, тогда сказал: "Я не думаю, что мы против". В том же материале он подчеркнул, что окончательное решение о поставках еще не принято.



Ранее власти Украины не раз запрашивали у США поставки F-16, но Белый дом отказывал. Соглашение о поставках F-16 не разрешает их реэкспорт, напоминает Politico.



Напомним, несколько европейских стран выразили готовность передать Украине истребители F-16. Однако власти США все еще не разрешают начать на них обучение украинских пилотов.



16 мая премьер-министр Великобритании Риши Сунак и его нидерландский коллега Марк Рютте договорились работать над созданием коалиции для передачи Украине истребителей F-16. Вместе с тем глава Минобороны Британии Бен Уоллес заявлял, что его страна не собирается передавать Украине истребители.