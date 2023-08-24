



Пентагон в сентябре начнет обучение украинских пилотов на F-16 в США, - СМИ

Издание The New York Times со ссылкой на неназванного представителя американских властей сообщило, что Пентагон намерен в сентябре приступить к обучению украинских пилотов управлению истребителями F-16 на территории США.



"Пентагон планирует уже в следующем месяце начать тренировать украинских пилотов на истребителях F-16 в США", - отмечает издание.



По словам источника, украинские пилоты сначала пройдут обучение английскому языку в штате Техас, а затем начнут многомесячную летную подготовку в штате Аризона.



Однако не уточняется, будут ли в США тренировать летчиков, которых изначально определили для обучения в Европе, или это будет другая группа обучаемых.