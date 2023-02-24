Пентагон объявил о военной помощи Украине на 2 млрд долларов
Министерство обороны США объявило о новом пакете военной помощи Украине на сумму 2 млрд долларов. Это поможет усилить противовоздушную оборону страны и способность наших воинов отражать российскую агрессию. Об этом сообщает пресс-служба Пентагона.
Что будет включать в себя новый пакет военной помощи США:
- дополнительные боеприпасы для высокомобильных артиллерийских ракетных систем (HIMARS);
- дополнительные артиллерийские снаряды калибра 155 мм;
- боеприпасы для ракетных систем с лазерной наводкой;
- беспилотный авиационный комплекс CyberLux K8;
- ПТРК Switchblade 600;
- ПТРК Altius-600 UAS;
- БПЛА Jump 20;
- средства противодействия БПЛА и выявление средств радиоэлектронной борьбы;
- средства разминирования;
- оборудование для обеспечения защищенной связи;
- финансирование обучения, технического обслуживания и содержания.
"Сегодняшняя торжественная годовщина - это возможность для всех, кто верит в свободу, правила и суверенитет, подтвердить нашу приверженность долгосрочной поддержке храбрых защитников Украины - и напомнить, что ставки в российской войне простираются далеко за пределы Украины", - заявил министр обороны США Ллойд Остин.