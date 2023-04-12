



Пентагон о слитых секретных документах: часть данных является фейком

Пентагон обнаружил в сети фейковые материалы относительно "слитых" секретных документов.



По данным Sky News, в минобороны США обнаружили поддельную информацию относительно отправки 50 британских спецназовцев в Украину.



Представитель Пентагона Крис Мигер предупредил, что не стоит воспринимать "за чистую монету" опубликованные в интернете слайды.



"Широко распространенная утечка якобы секретной информации США продемонстрировала серьезный уровень неточности. Читатели должны с осторожностью относиться к обвинениям, которые имеют потенциал для распространения дезинформации, и не принимать их за чистую монету", - предупредил Мигер.