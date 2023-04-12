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Пентагон о слитых секретных документах: часть данных является фейком
12.04.2023 12:43 Алина Груднева

Пентагон о слитых секретных документах: часть данных является фейком

Пентагон обнаружил в сети фейковые материалы относительно "слитых" секретных документов.

По данным Sky News, в минобороны США обнаружили поддельную информацию относительно отправки 50 британских спецназовцев в Украину.

Представитель Пентагона Крис Мигер предупредил, что не стоит воспринимать "за чистую монету" опубликованные в интернете слайды.

"Широко распространенная утечка якобы секретной информации США продемонстрировала серьезный уровень неточности. Читатели должны с осторожностью относиться к обвинениям, которые имеют потенциал для распространения дезинформации, и не принимать их за чистую монету", - предупредил Мигер.

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