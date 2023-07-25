



Овчарка Байдена покусала семь сотрудников Белого Дома за четыре месяца - СМИ

Собака президента США Джо Байдена, немецкая овчарка Командир "укусила семерых человек в Белом Доме", пишет Independent.



Поведение Командира напоминает другую собаку президента, Майора, спасенного Байденами в 2018 году, которому были вынуждены найти других хозяев в 2021 году после ряда инцидентов, в которых собака проявила агрессию и укусила агентов секретной службы. Тогда Белый Дом выступил с официальным заявлением о том, что Майора не будут усыплять и найдут ему новую семью.



Сообщается, что Командир укусил семь человек за четыре месяца. Сообщение об агрессивности Командира исходит из внутренних сообщений Секретной службы, полученных New York Post.



Согласно электронным письмам, полученным Judicial Watch, 3 ноября 2022 года кабинет врача Белого Дома направил укушенного офицера секретной службы в местную больницу для лечения после того, как собака укусила офицера за руку и бедро.



Вдобавок к этому, несколько недель спустя, Командующий разорвал кожу на руке другого офицера секретной службы, как сообщает Post. Месяц спустя Коммандер укусил за спину специалиста по безопасности в резиденции президента в Уилмингтоне, штат Делавэр.



Белый Дом пока не прокомментировал сообщения в СМИ.