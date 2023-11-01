



Отчет: США прекратили слежку за ХАМАС после теракта 9 сентября

Центральное разведывательное управление США прекратило следить за ХАМАС через пару лет после теракта 9 сентября.



Об этом говорится в отчете The Wall Street Journal со ссылкой на источники в разведке.



По их словам, ЦРУ передало вопрос слежки за ХАМАСом, который напрямую не угрожал США, а само направило свое внимание и ресурсы на Аль-Каиду и ИГИЛ.



"Вашингтон передал ответственность Израилю, будучи уверенным, что его агрессивные службы безопасности обнаружат любую угрозу", - цитирует газета слова официальных лиц США.



Сейчас в ЦРУ считают, что отказ американских спецслужб от слежки за деятельностью ХАМАСа был ошибкой.

