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Отчет: США прекратили слежку за ХАМАС после теракта 9 сентября
01.11.2023 13:14 Алина Груднева

Отчет: США прекратили слежку за ХАМАС после теракта 9 сентября

Центральное разведывательное управление США прекратило следить за ХАМАС через пару лет после теракта 9 сентября.

Об этом говорится в отчете The Wall Street Journal со ссылкой на источники в разведке.

По их словам, ЦРУ передало вопрос слежки за ХАМАСом, который напрямую не угрожал США, а само направило свое внимание и ресурсы на Аль-Каиду и ИГИЛ.

"Вашингтон передал ответственность Израилю, будучи уверенным, что его агрессивные службы безопасности обнаружат любую угрозу", - цитирует газета слова официальных лиц США.

Сейчас в ЦРУ считают, что отказ американских спецслужб от слежки за деятельностью ХАМАСа был ошибкой.
 

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