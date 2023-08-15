



Основатель криптобиржи FTX украл $100 млн и потратил их на политику

Основатель криптовалютной биржи FTX Сэм Бэнкман-Фрид использовал более $100 млн, украденных у клиентов, в виде пожертвований на политические кампании перед промежуточными выборами в США в 2022 году.



Об этом говорится в новом обвинительном заключении федеральной прокуратуры, передает "Голос Америки".



Федеральная прокуратура Манхэттена предъявила 31-летнему бывшему миллиардеру новое обвинительное заключение по семи пунктам, в том числе в мошенничестве, связанном с крахом биржи.



В документе отмечается, что Бэнкман-Фрид, в том числе, поручил руководству FTX делать политические пожертвования, с целью добиться отмены ограничений в регулировании криптовалют.



"Бэнкман-Фрид использовал это влияние, чтобы лоббировать в Конгрессе и регулирующих органах продвижение и принятие новых законов и мер регулирования, которые, по его мнению, упростят для FTX дальнейший прием депозитов клиентов и рост доходов биржи", – уточняется в обвинении.



Как известно, ранее Бэнкман-Фрид не признал себя виновным по обвинению в краже средств клиентов FTX для восполнения убытков в его хедж-фонде Alameda Research, ориентированного на криптовалюту.



Во время криптовалютного бума он накопил собственный капитал, оцениваемый в $26 млрд, и стал влиятельным спонсором кандидатов и организаций, в основном от Демократической партии.



Однако в ноябре 2022 года случился крах его криптобиржи FTX, когда клиенты стали в массовом порядке забирать свои деньги, из-за опасений по поводу объединения средств FTX и Alameda.



Штаб-квартира FTX располагалась на Багамах, где обвиняемый был арестован в декабре 2022 года.