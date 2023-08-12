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Основатель FTX отправлен в тюрьму: залог Сэма Бэнкмана-Фрида отозван
12.08.2023 07:49 Евгения Маркова

Основатель FTX отправлен в тюрьму: залог Сэма Бэнкмана-Фрида отозван

Федеральный судья США постановил вернуть в тюрьму основателя FTX за якобы нарушение условий освобождения под залог и давление на свидетелей. Ему предъявлены обвинения в мошенничестве с использованием электронных средств связи, отмывании денег и нарушениях в финансировании выборов. Суд над Бэнкманом-Фридом должен начаться в начале октября. Решение судьи было основано на "вероятной причине" того, что Бэнкман-Фрид пытался подкупить свидетелей.

Выдвинутые обвинения связаны с крахом криптовалютной фирмы Бэнкмана-Фрида FTX.

FTX и ее дочерний торговый дом Alameda Research обанкротились в ноябре 2022 года. Банкротство привело к роспуску виртуального торгового бизнеса, который когда-то оценивался в 32 миллиарда долларов. Прокуратура утверждает, что Бэнкман-Фрид обманывал инвесторов и незаконно присваивал средства клиентов FTX и Alameda Research.

Прокуратура утверждала, что участие Бэнкмана-Фрида в New York Times в качестве источника представляет собой запугивание свидетелей. Они указали на статью, в которой были опубликованы частные письма Кэролайн Эллисон, бывшего сотрудника Alameda Research. Эллисон является свидетелем, сотрудничающим с правительством.

До этого решения Бэнкман-Фрид был освобожден под залог в размере 250 миллионов долларов и находился под домашним арестом в доме своих родителей в Калифорнии.
 

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