



Нью-Йорк переполнен мигрантами: нелегалы спят на тротуарах в центре Манхэттена

Члены городского совета Нью-Йорка бьют тревогу по поводу миграционного кризиса в “Большом яблоке”. Чиновники называют его “абсолютно неконтролируемым”, поскольку лица, ищущие убежища, собираются на улицах возле отеля “Рузвельт”, сообщает Fox News.



Член совета Вики Паладино предупредила, что приток нелегальных иммигрантов влияет на качество жизни жителей Нью-Йорка, поскольку он уничтожает “сердцебиение” нации.



Городские власти заявили, что отель "Рузвельт" является центром прибытия для всех мигрантов, где они могут получить еду, сделать прививки и встретиться с социальными работниками, но в настоящее время он переполнен, что побуждает многих искать убежище за пределами здания.



Это также центр гуманитарной помощи, в котором размещаются только дети и семьи, которые по прибытии идут в начало очереди. Снаружи ждут взрослые, ищущие убежища , но которым не хватает места в отеле.



Согласно Fox News, многие мигранты спят на тротуаре, а некоторые даже завернули за угол здания.



“Переполненность абсолютно, абсолютно неконтролируема”, — сказалa Паладино.



Демократический член городского совета Нью-Йорка Роберт Холден также раскритиковал местных и федеральных чиновников за продолжающийся всплеск на фоне проблем с безопасностью границ, назвав это “абсурдным”.



Мэр Эрик Адамс подтвердил, что город загружен на полную мощность и не может справиться с дополнительным наплывом мигрантов, и призвал тех, кто ищет убежища, “рассмотреть другой город”.



По состоянию на 16 июля город сообщает, что в нем находится более 54 800 мигрантов, и для их размещения создано 188 пунктов. Всего за неделю до этого более 2800 мигрантов поступили в учреждения по уходу в Нью-Йорке.



Это небольшое число по сравнению с сотнями тысяч, которые каждый месяц пересекают границу, но оно оставило город ошеломленным, поскольку Адамс уже несколько месяцев обращается за помощью к федеральным властям.



Ранее на этой неделе он потребовал введения чрезвычайного положения в связи с миграционным кризисом, призвав к адекватному финансированию, чтобы “локализовать это безумие”.



Чиновники Нью-Йорка утверждают, что с весны 2022 года в Большое Яблоко прибыло около 100 000 просителей убежища.



“Нам придется тратить 8 миллионов долларов в день в Нью-Йорке, и опять же, мы не слышали плана от этой администрации», — сказал Холден. - Джо Байден спит за рулем. Вся администрация спит”.



Палладино призвалa чиновников “закрыть границу” и лишить Нью-Йорк статуса города-убежища.



“Они больше не могут сюда приезжать. Мест больше нет. Теперь это разрушает качество жизни ньюйоркцев”, - сказала Палладино.



