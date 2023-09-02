



Не вышла из автомобиля: В США полицейские застрелили беременную женщину – видео

В городе Блендон, штат Огайо, полицейский застрелил беременную чернокожую женщину после того, как та отказалась выйти из автомобиля.



Как сообщает BBC, инцидент произошел возле продуктового магазина Kroger. 21-летняя Такия Янг скончалась на месте. Полицейские утверждают, что “намеревались допросить ее по подозрению в краже в магазине”.



По версии полицейских, после выстрела они “пытались оказать женщине медицинскую помощь”, однако ни мать, ни ее будущий ребенок не выжили.



Оба офицера сразу после инцидента были отправлены в административный отпуск. Сообщается, что полицейское управление города обратилось в Бюро уголовных расследований генерального прокурора штата Огайо с просьбой расследовать инцидент.

