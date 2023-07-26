



NASA на время прервало связь с МКС

Центр управления полетами не мог отправлять команды на станцию и разговаривать с семью находящимися на орбите астронавтами.



Причина тому - незапланированное отключение электроэнергии во время проведения работ по модернизации здания Космического центра имени Джонсона в Хьюстоне, передает Голос Америки.



По словам менеджера программы космической станции Джоэла Монтальбано, ни астронавтам, ни станции не угрожала опасность.



"Резервные системы центра управления сработали в течение 90 минут. Экипаж был уведомлен о проблеме через российские системы связи в течение 20 минут с момента отключения", - отметил менеджер.



Монтальбано также добавил, что NASA впервые пришлось запускать эти резервные системы. NASA поддерживает резервный центр управления вблизи от Хьюстона на случай стихийного бедствия, требующего эвакуации.