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NASA на время прервало связь с МКС
26.07.2023 23:32 Дара Киевская

NASA на время прервало связь с МКС

Центр управления полетами не мог отправлять команды на станцию и разговаривать с семью находящимися на орбите астронавтами. 

Причина тому - незапланированное отключение электроэнергии во время проведения работ по модернизации здания Космического центра имени Джонсона в Хьюстоне, передает Голос Америки.

По словам менеджера программы космической станции Джоэла Монтальбано, ни астронавтам, ни станции не угрожала опасность. 

"Резервные системы центра управления сработали в течение 90 минут. Экипаж был уведомлен о проблеме через российские системы связи в течение 20 минут с момента отключения", - отметил менеджер.

Монтальбано также добавил, что NASA впервые пришлось запускать эти резервные системы. NASA поддерживает резервный центр управления вблизи от Хьюстона на случай стихийного бедствия, требующего эвакуации.

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