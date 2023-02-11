



Над Аляской сбит неопознанный летающий аппарат

В небе над Аляской американские военные сбили очередной неопознанный аппарат.



По словам координатора в Совете нацбезопасности США Джона Кирби, объект размером с небольшую машину летел на высоте около 12 км.



"Из-за высоты полета он представлял потенциальную угрозу для гражданских самолетов, поэтому президент Джо Байден приказал его сбить", - сказал Кирби.



Обломки упали в море. В настоящий момент неизвестно, являлся ли аппарат очередным китайским аэростатом.



Это произошло после того, как США ранее перехватили китайский "воздушный шар-шпион". В КНР возмутились, заверив, что дирижабль предназначался для метеорологических исследований.