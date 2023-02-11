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Над Аляской сбит неопознанный летающий аппарат
11.02.2023 07:59 Алина Груднева

Над Аляской сбит неопознанный летающий аппарат

В небе над Аляской американские военные сбили очередной неопознанный аппарат.

По словам координатора в Совете нацбезопасности США Джона Кирби, объект размером с небольшую машину летел на высоте около 12 км.

"Из-за высоты полета он представлял потенциальную угрозу для гражданских самолетов, поэтому президент Джо Байден приказал его сбить", - сказал Кирби.

Обломки упали в море. В настоящий момент неизвестно, являлся ли аппарат очередным китайским аэростатом. 

Это произошло после того, как США ранее перехватили китайский "воздушный шар-шпион". В КНР возмутились, заверив, что дирижабль предназначался для метеорологических исследований.

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