На выборах президента США может появиться третий кандидат: Это вообще возможно?

До президентских выборов в США остается чуть больше года. Исход праймериз кажется почти предрешенным: демократы наверняка выдвинут Джо Байдена, а республиканцы – Дональда Трампа. Усталость от очередного раунда борьбы этих политиков может привести к выдвижению третьего кандидата – с умеренной платформой, и политическая группа No Labels уже собирает средства на такую кампанию.



В американской политике всегда доминировали две партии. Они могут со временем менять свою идеологию или разваливаться, но за победу на выборах всегда борются лишь две из них. Двухпартийная система формируется из-за правил проведения выборов. Кроме президентских, все голосования в США проходят в один тур: побеждает кандидат, получивший простое большинство голосов. Из-за этого политикам выгодно примыкать к одной из двух главных партий, а избирателям нет смысла тратить свой голос на альтернативных кандидатов.



Впрочем, существование других партий в США не запрещено, поэтому на каждых выборах выдвигаются кандидаты и от десятков других объединений. Изредка в конгресс попадают и беспартийные политики – например, сейчас в сенате есть два независимых члена.



В отличие от остальных голосований, президентские выборы в США проводятся по двуступенчатой системе – президента определяет коллегия выборщиков. В нее входит 538 человек, распределенные между штатами пропорционально их населению. Каждый из выборщиков обязан проголосовать за того кандидата, который набрал простое большинство в его штате. Для победы кандидату необходимо получить больше половины голосов выборщиков. Такая система стимулирует конкуренцию двух партий и защищает выборы от возможных фальсификаций.



Джо Байден и Дональд Трамп не очень популярны среди населения США в целом, но их поддерживают 80% однопартийцев, поэтому они считаются фаворитами на праймериз к выборам 2024 года. Это создает условия для новой попытки выдвинуть третьего кандидата и самую масштабную кампанию запускают центристы.



Некоммерческая организация No Labels называет Байдена и Трампа “слишком левым” и “слишком правым” соответственно – и планирует выставить своего, умеренного, кандидата. Среди возможных имен называют управляющего банком, бывших губернаторов-республиканцев и даже действующих сенаторов-демократов.



Организация уже собрала 70 миллионов долларов на потенциальную президентскую кампанию. Эта сумма сопоставима с бюджетом, которым сейчас располагают штабы системных политиков, но если те опираются скорее на пожертвования со стороны обычных граждан, то No Labels в основном финансируют представители крупного бизнеса. Группа уже получила возможность зарегистрировать своего кандидата в Аризоне, Колорадо, Аляске и Орегоне и продолжает сбор подписей в остальных штатах, а во Флориде и нескольких других регионах даже регистрирует партийные отделения.



Косвенные данные опросов указывают на потенциальный запрос избирателей на политиков-центристов. В опросе Gallup 56% респондентов сказали, что хотели бы видеть третью влиятельную партию, а в опросе NBC News против выдвижения Трампа и Байдена по разным причинам выступили 60 и 70% респондентов соответственно.



В No Labels считают, что центрист отнимет голоса у обеих партий и сможет победить. По исследованию HarrisX, ему для этого будет необходимо набрать 37% голосов.



Даже если No Labels откажутся от идеи выставить своего кандидата, Трамп и Байден не будут единственными участниками гонки. Самым заметным из таких кандидатов стал активист и философ Корнел Уэст, который позиционирует себя как христианский социалист. Он стал кандидатом от левой Народной партии и планирует заручиться поддержкой и Партии зеленых, а выдвигавшаяся в 2016 году Джилл Стайн уже помогает ему вести кампанию.



Кроме того, пойти на выборы могут и те политики, которые проиграют праймериз. Среди демократов на это может решиться Роберт Кеннеди – младший. Из-за череды скандалов его рейтинг среди демократов упал, зато он стал нравиться многим республиканцам. Его штаб собрал шесть с половиной миллионов долларов, в основном, благодаря консерваторам.



В случае победы Трампа на праймериз выдвинуться в президенты могут и те республиканцы, которые захотят целенаправленно ему навредить. Потенциальным кандидатом для этого называют Лиз Чейни, которую после критики Трампа лишили поста во фракции, а затем исключили из партии за участие в расследовании штурма Капитолия 6 января 2021 года. Сама она не исключает возможности своего выдвижения и заявляет, что считает необходимым не допустить возвращения Трампа в Белый дом.