На школьном матче в США устроили стрельбу: есть пострадавшие

В Оклахоме афроамериканец устроил стрельбу во время школьного матча по футболу.



По предварительной информации, ранения получили как минимум четыре человека.



Среди пострадавших оказались подростки. По данным телеканала Fox25, стрелка объявили в розыск. В полиции отметили, что огонь открыл афроамериканец в серой толстовке, который после атаки скрылся на автомобиле.



Недалеко от футбольного поля, где проходил матч, произошло несколько аварий, в которых мог участвовать подозреваемый.

From the Skordle broadcast… shots fired at Del City vs. Choctaw game #okpreps pic.twitter.com/6tY0pJxMmd