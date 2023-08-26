На школьном матче в США устроили стрельбу: есть пострадавшие
В Оклахоме афроамериканец устроил стрельбу во время школьного матча по футболу.
По предварительной информации, ранения получили как минимум четыре человека.
Среди пострадавших оказались подростки. По данным телеканала Fox25, стрелка объявили в розыск. В полиции отметили, что огонь открыл афроамериканец в серой толстовке, который после атаки скрылся на автомобиле.
Недалеко от футбольного поля, где проходил матч, произошло несколько аварий, в которых мог участвовать подозреваемый.
From the Skordle broadcast… shots fired at Del City vs. Choctaw game #okpreps pic.twitter.com/6tY0pJxMmd— Cameron Jourdan (@Cam_Jourdan) August 26, 2023