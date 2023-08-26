Новости » Новости США
На школьном матче в США устроили стрельбу: есть пострадавшие
26.08.2023 17:35 Алина Груднева

На школьном матче в США устроили стрельбу: есть пострадавшие

В Оклахоме афроамериканец устроил стрельбу во время школьного матча по футболу.

По предварительной информации, ранения получили как минимум четыре человека.

Среди пострадавших оказались подростки. По данным телеканала Fox25, стрелка объявили в розыск. В полиции отметили, что огонь открыл афроамериканец в серой толстовке, который после атаки скрылся на автомобиле.

Недалеко от футбольного поля, где проходил матч, произошло несколько аварий, в которых мог участвовать подозреваемый.

Читайте нас в Telegram
ПОДЕЛИТЬСЯ
ВСЕ ПО ТЕМЕ
КОММЕНТАРИИ
ВСЕ за 24 часа
Лента новостей
НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ
ЗНАКОМСТВА
МЫ НА FACEBOOK
Mignews.com




Опросы